Nach der gescheiterten Übernahme von Sabadell startet BBVA ein gigantisches Aktienrückkaufprogramm und verspricht Anlegern schnellere Rendite.Die spanische Großbank BBVA reagiert auf die gescheiterte feindliche Übernahme von Banco de Sabadell mit einem gewaltigen Aktienrückkaufprogramm. Das Institut kündigt Rückkäufe von bis zu 3,96 Milliarden Euro an. Damit will die Bank die Rendite für ihre Anteilseigner spürbar erhöhen. Die Nachrichtenseite The Wall Street Journal berichtet dies unter Berufung auf das Unternehmen. Genehmigung aus Frankfurt als Startschuss Die Europäische Zentralbank hat die Maßnahme freigegeben. Der Vorstand von BBVA beschließt ein Programm in mehreren Phasen. Am Montag …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.