Indexumbauten in Frankfurt und Konjunktursignale aus Großbritannien und den USADer Start in die Woche wird von markanten Indexanpassungen geprägt: Veränderungen in MDax, SDax und TecDAX rücken Titel wie Gerresheimer, HelloFresh und Ottobock in den Fokus. Auf der Makroseite liefert Großbritannien mit finalen Daten zu BIP, Außenhandel und Leistungsbilanz ein umfassendes Update zur wirtschaftlichen Lage. Zum US-Handelsstart gibt der CFNA-Index ...

