© Foto: Unsplash

Nach einem der stärksten Anstiege aller Zeiten wächst das Risiko einer scharfen Abkühlung - Analysten raten zur Vorsicht.Nach dem kräftigen Höhenflug bei Silber mehren sich Stimmen, die zur Vorsicht mahnen. Der Silberpreis ist 2025 um rund 125 Prozent gestiegen und hat damit sogar Gold deutlich hinter sich gelassen. Genau dieser außergewöhnliche Anstieg lässt laut mehreren Analysten Zweifel aufkommen, ob die Rallye kurzfristig noch tragfähig ist. Sameer Samana vom Wells Fargo Investment Institute und Brett Donnelly von Spectra Markets sehen die Voraussetzungen für weitere Kursgewinne als zunehmend anspruchsvoll. Silber habe zwar von klassischen Treibern wie niedrigen Zinsen, anhaltender …