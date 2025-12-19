Während sich die meisten Unternehmen im 20 Werte umfassenden European Defence Index seit Wochen in einer Konsolidierung befinden, glänzt ein Unternehmen mit einem neuen Rekordhoch: Elbit Systems. Das Unternehmen hat sich dank der jüngsten Kursgewinne im European Defence Index mittlerweile auf Rang 2 vorgeschoben. Das größte Rüstungsunternehmen Israels spielt eine Schlüsselrolle bei der Lieferung der Hochenergie-Laserkomponenten. Das gemeinsam mit dem Staatskonzern Rafael entwickelte Laser-Luftabwehrsystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär