Mainz (ots) -
Woche 6/26
Di., 3.2.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Viertelfinale
Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Jochen Breyer
Mi., 4.2.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Viertelfinale
Holstein Kiel - VfB Stuttgart
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Lili Engels
Experte: Hanno Balitsch
Das Team der AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung
wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2026!!!
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6183293
Woche 6/26
Di., 3.2.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Viertelfinale
Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Jochen Breyer
Mi., 4.2.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Viertelfinale
Holstein Kiel - VfB Stuttgart
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Lili Engels
Experte: Hanno Balitsch
Das Team der AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung
wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2026!!!
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6183293
© 2025 news aktuell