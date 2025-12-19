Köln (ots) -- Der Beitragsservice wurde wiederholt als familienfreundlicher Arbeitgeber und Top-Arbeitgeber zertifiziert.- Beide Auszeichnungen wurden auf Basis einer repräsentativen Mitarbeitendenbefragung und eines HR-Audits mit der Bestnote "sehr gut" vergeben.- Das Unternehmen stärkt damit seine Position als attraktiver, chancengerechter und familienorientierter Arbeitgeber.Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat seine hohe Arbeitgeberqualität erneut unter Beweis gestellt: Bei der turnusmäßigen Rezertifizierung durch das Deutsche Institut für Qualitätsstandards und -prüfung (DIQP) erhielt das Unternehmen sowohl in der Kategorie "Familienfreundlicher Arbeitgeber" als auch als "Top-Arbeitgeber" jeweils die Bestnote "sehr gut".Die Auszeichnungen bestätigen das kontinuierliche Engagement des Beitragsservice, ein Umfeld zu schaffen, das Flexibilität, Chancengleichheit und berufliche Entwicklung mit den Anforderungen des privaten Lebens in Einklang bringt. Bereits im Jahr 2024 hatte der Beitragsservice die Zertifizierungen erfolgreich erlangt und konnte nun seine hohen Standards erneut bestätigen.Repräsentative Mitarbeitendenbefragung und HR-Interview als GrundlageGrundlage beider Auszeichnungen ist ein ganzheitliches Bewertungsverfahren des DIQP. Das Audit kombiniert die Ergebnisse einer anonymen, repräsentativen Online-Befragung der Mitarbeitenden mit einem strukturierten HR-Interview und gewichtet beide Elemente zu gleichen Teilen.Im Rahmen der Mitarbeitendenbefragung wurden unter anderem Einschätzungen zu Zufriedenheit, Weiterempfehlung, Familienfreundlichkeit, Führung, Arbeitsorganisation und Arbeitgeberleistungen erhoben. Das HR-Interview beleuchtet ergänzend Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kommunikationskultur, Führungsverständnis, New Work, Employer Branding sowie konkrete Maßnahmen und Angebote des Arbeitgebers."Das überzeugende Ergebnis unterstreicht unseren Anspruch, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv fördert. Besonders wertvoll ist für uns, dass die Zertifizierung maßgeblich auf den Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden basiert", erklären Tanja Beiser und Cora Mogk vom Diversity Management des Beitragsservice.Attraktivität für Beschäftigte und Bewerbende sichtbar machenDie beiden Gütesiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber" und "Top-Arbeitgeber" werden auch auf dem Karriereportal des Beitragsservice sichtbar sein. Sie dienen potenziellen Bewerbenden ebenso wie bestehenden Beschäftigten als Orientierung und machen deutlich, wofür der Beitragsservice steht: für ein modernes Arbeitsumfeld, das berufliche Perspektiven, persönliche Lebensphasen und individuelle Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt.Mit der erneuten Auszeichnung positioniert sich der Beitragsservice nachhaltig als attraktiver Arbeitgeber in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt.Pressekontakt:Dennis SponholzARD ZDF Deutschlandradio BeitragsserviceKommunikationE-Mail: presse@rundfunkbeitrag.deOriginal-Content von: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120340/6183284