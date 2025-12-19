EQS-News: Sachwert Capital Management GmbH / Schlagwort(e): Immobilien

Sachwert Capital Management übernimmt die Projektsteuerung der Stollberghöfe GmbH & Co. KG



19.12.2025 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Objektgesellschaft "Stollberghöfe" Erfurt GmbH & Co. KG - welche derzeit zum Zwecke der Restrukturierung ein gerichtliches Eigenverwaltungsverfahren durchläuft - hat die Sachwert Capital Management GmbH mit Sitz in Bayreuth mit der umfassenden Projektsteuerung und Fertigstellung des derzeit noch ruhenden Bauvorhabens beauftragt.



Ziel der Beauftragung ist die strukturierte Fortführung und erfolgreiche Umsetzung der noch ausstehenden Bauleistungen. Sachwert Capital Management übernimmt hierbei insbesondere die Koordination aller am Bau fachlich beteiligten Unternehmen, die kaufmännische und organisatorische Projektsteuerung sowie die Abstimmung der Bauabläufe, um eine wirtschaftlich tragfähige und termingerechte Fertigstellung sicherzustellen.



Voraussetzung für die Umsetzung dieses Sanierungs- und Fortführungskonzepts war die Zustimmung der Wohnungskäufer. Diese wurde mit einer Beteiligungsquote von nahezu 90 Prozent erreicht und stellt eine wesentliche Grundlage für die Fortführung des Projekts im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens dar.



Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten ist für Januar 2026 vorgesehen. Nach aktueller Planung soll das Objekt bis Mitte 2027 vollständig fertiggestellt werden. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit den beteiligten Fachunternehmen sowie unter Berücksichtigung der notwendigen sanierungsrechtlichen Rahmenbedingungen.



Die Beauftragung der Sachwert Capital Management GmbH unterstreicht, dass durch ein strukturiertes, erfahrenes und professionelles Projektmanagement ein ins Stocken geratenes Bauprojekt im Rahmen eines geordneten Sanierungsverfahrens nachhaltig fortgeführt werden kann.

Kontakt

Dr. h.c. Albrecht Spindler

info@sachwertcapital.de