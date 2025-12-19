Wolfsburg (ots) -- Audiovisuelles Highlight zum Ausklang des Autostadt Jubiläumsjahres- Licht- und Sounddesigner Christian Glatthor und Timo Klingebiel verwandeln die Autostadt in ein Gesamtkunstwerk auf 28 Hektar- Millionen Lichtpunkte, über 300 Scheinwerfer und kilometerlange LED-Streifen- Showzeiten: Täglich bis zum 4. Januar 2026, jeweils um 16:30 Uhr und 19:30 UhrZweimal täglich - präzise choreografiert und in Umfang und Größe einzigartig: Zum Ausklang ihres Jubiläumsjahres inszeniert die Autostadt in Wolfsburg das Einschalten ihrer Winterbeleuchtung erstmals als groß angelegte Licht- und Soundshow. Die gesamte Parklandschaft wird einbezogen: von Hecken und Bäumen über Gebäude und die markanten Autotürme bis hin zur Veranstaltungshalle "Hafen 1" und den Schornsteinen des Volkswagen Kraftwerks. Millionen Lichtpunkte, über 300 Scheinwerfer und kilometerlange LED-Streifen pulsieren, blinken und leuchten im Takt der eigens komponierten Musik auf dem rund 28 Hektar großen Gelände.Verantwortlich für die Umsetzung, unter der Führung von Projektleiter Kilian Lemmer, sind der Essener Lichtdesigner Christian Glatthor (Rocketchris), bekannt für seine Arbeit mit internationalen Stars, und der Braunschweiger Timo Klingebiel, Komponist und Designer für immersive Audioerlebnisse. Ziel ist es, den Moment des "Einschaltens" als eigenständiges Highlight in den Winterzauber der Autostadt zu integrieren. Die Show ist aus vielen Perspektiven erlebbar - selbst ohne Ton, etwa von der Stadtbrücke, der Berliner Brücke oder dem Wolfsburger Hauptbahnhof. Im Themenpark erleben Besucherinnen und Besucher die vollständige Licht- und Klangdramaturgie zweimal täglich um 16:30 Uhr und 19:30 Uhr - noch bis zum 4. Januar 2026.Kilian Lemmer, Technisches Eventmanagement der Autostadt und Leiter des Projekts: "Noch nie zuvor wurde die Winterbeleuchtung der Autostadt in dieser Dimension inszeniert. Mit einem großartigen und innovativen Team haben wir diese umfangreiche Inszenierung realisiert, in der Licht, eigens komponierter Sound und Architektur, Wintermarkt und Eislaufbahn zu einem immersiven Erlebnis zusammenfinden. Gerade in der Vorweihnachtszeit möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern einen Moment schenken, in dem sie innehalten, sich fallen lassen und begeistert sein können. Diese Inszenierung erzeugt eine Strahlkraft weit über Wolfsburg hinaus."Christian Glatthor zählt zu den bundesweit renommiertesten Lichtdesignern. Zuletzt war er im Sommer 2025 mit Rea Garvey in der Autostadt zu Gast: "Das Gelände der Autostadt übernimmt mehrere Rollen: Es dient als Leinwand und zugleich als Lichtquelle. Vom Kraftwerk über die Lagunenlandschaft bis zu den Pavillons setzen wir musikalische Akzente in Lichtbewegungen und Ebenen um. Weil es so groß und weitläufig ist, arbeiten wir mit mehreren Steuerungssystemen, damit Timing und Perspektivwechsel absolut präzise bleiben. Durch die Lichtinszenierung zeigen die Gebäude der Autostadt immer wieder neue Facetten - diese Wandelbarkeit macht das Projekt besonders spannend."Timo Klingebiel, Designer für Audioerlebnisse aus Braunschweig, komponierte die Klangwelten eigens für die Autostadt: "Als Braunschweiger ist es für mich etwas Besonderes, hier in Wolfsburg eine Soundshow zu realisieren, die weit über das Übliche hinausgeht. Wir haben nicht einfach Lautsprecher aufgestellt - wir haben eine akustische Landschaft geschaffen, die sich mit der Architektur der Autostadt verbindet. Für mich ist das pure Leidenschaft: Wenn sich die Klänge mit den Lichtimpulsen verzahnen, spürt man, dass Technik Emotionen erzeugen kann."Technische Eckdaten:Lichtquellen & Abdeckung- Lichterketten: >110 km mit ca. 900.000 Lichtpunkten- Gesamt: mehrere Millionen Lichtpunkte- Scheinwerfer: >300 unterschiedliche Scheinwerfer; vom High Power Outdoor Movinglight Robe iForte, über Laser Engine angetriebene Beamlights Ayrton Cobra, bis zu Flächenleuchten SGM P10, Q8 sowie P5 und Q7 - alles auf den Anwendungsbereich abgestimmt- LED-Streifen: hunderte Meter- MA Lighting GrandMA Steuerungssystem, eingerichtet mit:- 2x GrandMA3 CompactXT- Im Betrieb:- 1x GrandMA2 light- 3x GrandMA3 Replay Unit- 1x GrandMA3 Processing Unit- 21x GrandMA3 Nodes- 5x LumiNode4- 2x MadMapper System- 32 ausgespielte Universen- Verteilt über:- 13x Netzwerkswitch- kilometerlange Glasfaserleitungen- versorgt über diverse Stromverteilungen. Im Außenbereich jedes Gerät mit Einzelabsicherung auf StageSmart Verteilungen mit Überwachung, um Ausfälle unverzüglich identifizieren und beheben zu können- Bespielte Flächen: Volkswagen Kraftwerk (Schornsteine), Veranstaltungshalle "Hafen 1", Fassaden der Pavillons, Konzernforum, Autotürme, Uferkanten in der Lagunenlandschaft, Weihnachtsbaum, Hecken und Bäume innerhalb und außerhalb des ParksBeschallung- Q-SYS System (Core 510i) mit Dante-Card- 4 verschiedene interne Musikplayer 3 Externe Einhänge- Ausspielung von LTC-Timecode zur Anbindung der Lichtsteuerung für Show- 10 verschiedene Beschallungszonen- Programmierte Schaltungen für den Tagesablauf (u.a. Q-SYS Plugin zum Steuern der L-Acoustics Verstärker)- Auslösen von Durchsagen per Telefonanruf- 77 Lautsprecher von L'acoustics, unterschiedliche Typen je Anwendungsbereich- Angetrieben von 14x LA4x die dezentral verortet sind aber zentral überwacht werden- Mehr als 1500 Meter Lautsprecherleitung- Mehr als 1200 Meter Glasfaserleitung- 10 Netzwerkswitch, Luminex GigaCore- Voll redundantes Dante-NetzwerkDer Winterzauber in der Autostadt findet vom 28. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 statt. An Heiligabend und Silvester (24. bzw. 31. Dezember 2025) bleibt die Winterwelt wie die gesamte Autostadt geschlossen. Weitere Informationen unter: https://www.autostadt.de/winter