Satte 85 Prozent hat die Aktie von Heidelberg Materials im laufenden Jahr bereits zugelegt. Damit zählen die Anteilscheine des Baustoffherstellers zu den fünf stärksten DAX-Titeln im laufenden Jahr. Und geht es nach einigen Experten, so dürfte es mit dem Kurs auch im kommenden Jahr weiter nach oben gehen. So bleibt etwa die US-Großbank JPMorgan für die Papiere von Heidelberg Materials optimistisch. Im Vorfeld der Vorlage der Jahreszahlen 2025 im Februar bestätigten die Analysten ihre Einstufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...