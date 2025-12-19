Bonn (ots) -Weltweit Gutes zu bewirken ist einfacher als gedacht: partnerschaftlich und mit Unterstützung durch Engagement GlobalIm Januar starten Viele hoch motiviert mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Oft ist die Luft Ende des Monats aber schon wieder raus. Manchmal, weil die Ziele zu hoch gesteckt waren, manchmal, weil die nötige Hilfe fehlte. Wer sich vorgenommen hat, nachhaltig über den eigenen Tellerrand hinaus etwas zum Besseren zu verändern, findet bei Engagement Global unkomplizierte Wege und Unterstützung: Durch individuelle Beratung, Vernetzung und finanzielle Förderung können aus guten Vorsätzen gute Taten werden, die weltweit etwas bewirken.Fördermöglichkeiten für ein starkes EngagementIm Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt Engagement Global Menschen und Organisationen finanziell, die mit ihren Ideen einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten möchten. Ob Klimaschutzinitiativen, Bildungsprojekte oder internationale Kooperationen: Die Fördermöglichkeiten von Engagement Global bieten genau den Rückenwind, den nachhaltige Projekte brauchen, um aus einer Idee ein Vorhaben mit globaler Wirkung zu machen.Einfach loslegen: individuelle und kostenlose Beratung für alle, die etwas bewegen wollenFür alle, die loslegen möchten, aber noch Orientierung suchen, schafft das digitale Beratungscafé einen offenen Raum. Hier beantwortet das Beratungsteam von Engagement Global Fragen zu Freiwilligendiensten, Schulaktionen oder eigenen Projektvorhaben und hilft dabei, erste Schritte zu planen - im Rahmen der eigenen Angebote und darüber hinaus. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist bis kurz vor Beginn möglich.Die nächsten Termine:- Dienstag, 13. Januar 2026, 14 bis 15 Uhr (https://www.engagement-global.de/de/veranstaltung-detail/13547--beratungscaf-reinkommen--zuhoeren--fragen-stellen)- Donnerstag, 19. Februar 2026, 13 bis 14 Uhr (https://www.engagement-global.de/de/veranstaltung-detail/13550--beratungscaf-reinkommen--zuhoeren--fragen-stellen)Weitere InformationenAlle Angebote, Beratungsmöglichkeiten und Förderprogramme sind unter www.engagement-global.de zu finden. Nähere Informationen zum nächsten digitalen Beratungscafé und die Anmeldung finden sich hier: www.engagement-global.de/de/veranstaltungenPressekontakt:Engagement GlobalPetra Gohr-GuderPressesprecherinpresse@engagement-global.deOriginal-Content von: Engagement Global gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117481/6183307