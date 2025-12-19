Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika geben eine neue Staatsanleihe (ISIN US91282CPP04/ WKN A4EMGT) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 58 Milliarden US-Dollar heraus, so die Börse Stuttgart.Die Laufzeit dieser Anleihe ende am 15. Dezember 2028. Der Kupon beträgt 3,500%. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich, erstmals am 15. Juni 2026. Die Anleihe könne bereits ab einer Stückelung von 100 US-Dollar erworben werden. Am Ende der Laufzeit werde die Anleihe zum Nennwert von 100% zurückgezahlt. Die derzeitige jährliche Rendite liege, ausgehend von einem Kurs von 99,918 am 17. Dezember 2025, bei etwa 3,53%. Anleger aus dem Euroraum sollten beachten, dass sie ein Währungsrisiko tragen würden, da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde. Die Bonität der Vereinigten Staaten werde aktuell von Standard & Poor's und Fitch mit AA+ sowie von Moody's mit Aa1 bewertet. (19.12.2025/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...