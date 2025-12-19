ABB E-mobility, Alpitronic, Aral Pulse (BP Europa), Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity und Shell haben den Verband e-Mobility Deutschland e.V. gegründet. Zweck dieses neuen Verbands ist es, die Interessen der Elektromobilitätsbranche mit Fokus auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu vertreten. Außerdem will der Verband nach eigenen Anganeb "ein zentraler Ansprechpartner für die Branche" werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
