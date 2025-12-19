Das Fintech-Unternehmen SoFi Technologies macht einen weiteren Schritt in Richtung Krypto-Zukunft: Mit dem Launch von SoFiUSD bringt die Digital-Bank einen eigenen, vollständig mit US-Dollar besicherten Stablecoin auf den Markt. SoFi ist damit die erste USA-weit agierende Bank, die einen Stablecoin auf einer öffentlichen Blockchain ausgibt. Das kommt am Markt gut an.SoFiUSD ist ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, der im Verhältnis 1:1 durch Barreserven gedeckt ist und sofortige Rückzahlungen ...

