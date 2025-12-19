LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat sich vor dem Wochenende kaum bewegt. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete am Freitag 4.333,79 US-Dollar. Der Preis bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Im Vergleich zum Wochenstart legte er etwas zu.

Am Donnerstag war der Preis noch kurzzeitig bis auf 4.374,65 Dollar gestiegen. Er lag damit nur knapp unter seinem Mitte-Oktober erreichten Rekordhoch von 4.381,52 US-Dollar. Die in den USA niedriger als erwartet ausgefallene Inflation hatte die Preise beflügelt. Allerdings gab Gold seine Gewinne rasch wieder ab. In den vergangenen Wochen hatte die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen der US-Notenbank die Preise gestützt. Hinzu kommt die angespannte geopolitische Lage.

Der Silberpreis bewegte sich am Freitag ebenfalls kaum. Er legte allerdings auf Wochensicht zu. Am Mittwoch hatte die Feinunze bei 66,89 Dollar ein Rekordhoch markiert. Zuletzt kostete eine Feinunze 65,90 US-Dollar. Am Montag hatte der Preis noch bei gut 61 Dollar gelegen./jsl/nas