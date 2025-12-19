MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

DE0006083405