TRADINGIDEE des Tages | Nikkei 225 (19.12.2025)

Diese Trading Idee richtet sich an aktive Trader im CFD Trading, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends im japanischen Aktienmarkt setzen möchten. Der JP225 (Nikkei 225) zeigte zuletzt eine technische Stabilisierung an einer entscheidenden Durchschnittslinie, während das makroökonomische Umfeld in Japan weiterhin unterstützend wirkt. Die Kombination aus akkommodierender Geldpolitik, stabilen Fundamentaldaten und klar definierten technischen Marken bietet eine strukturierte Long-Chance mit attraktivem Chancen-Risiko-Verhältnis.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.