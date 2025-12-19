Der Nachhaltigleits-Investor Cut Power hat in Hannover-Lahe an der A2 einen neuen Lade-Standort in Betrieb genommen. Dort gibt es jetzt acht Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung. Die Besonderheit: Zum ersten Mal in Deutschland kommen dabei Ladesäulen des portugiesischen Herstellers i-charging zum Einsatz. Die Ladesäulen von Cut Power befinden sich auf dem Parkplatz einer Burger-King-Filiale direkt an der Anschlussstelle 42 Hannover-Lahe der A2. ...

