ABB E-mobility, Alpitronic, Aral Pulse (BP Europa), Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity und Shell haben den e-Mobility Deutschland e.V. gegründet. Dieser neue Verband soll die Interessen der Elektromobilitätsbranche mit Fokus auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit besser vertreten. Zudem will der Verband nach eigenen Anganeb "ein zentraler Ansprechpartner für die Branche" werden. Die Geschäftsstelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
