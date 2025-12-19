Anzeige
Dow Jones News
TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Dezember bis Montag, 22. Dezember (vorläufige Fassung)

M O N T A G, 22. Dezember 2025 
*** 08:00 GB/BIP, (2. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 14:30 US/US Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des 
     Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 
 
    - DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: 
     + MDAX AUFNAHME 
      - Aumovio 
      - TKMS 
     + MDAX HERAUSNAHME 
      - Gerresheimer 
      - Hellofresh 
     + SDAX AUFNAHME 
      - Gerresheimer 
      - Hellofresh 
      - Ottobock 
      - PSI Software 
      - Tonies 
      - Verbio 
     + SDAX HERAUSNAHME 
      - Amadeus Fire 
      - Formycon 
      - LPKF 
      - Procredit 
      - Stratec 
      - Thyssenkrupp Nucera 
     + TECDAX AUFNAHME 
      - Ottobock 
     + TECDAX HERAUSNAHME 
      - PNE 
===

