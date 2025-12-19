© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

RRP Semiconductor ist in kürzester Zeit von einem unbekannten Unternehmen zu einem Social-Media-Hype geworden. Was steckt wirklich hinter der Aktie?RRP Semiconductor, ein Unternehmen, das bis vor Kurzem in Indien kaum bekannt war, hat sich zu einem Social-Media-Hype entwickelt. In den 20 Monaten bis zum 17. Dezember stiegen die Aktien des Unternehmens um mehr als 55.000 Prozent. Das ist laut Bloomberg der weltweit größte Gewinn unter Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Dies geschah, obwohl das Unternehmen in seinem jüngstem Finanzbericht einen negativen Umsatz meldete und im Jahresbericht nur zwei Vollzeitmitarbeiter angab. Seit seiner Abkehr vom …