Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen der KSM Kunden Service Management GmbH. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet. BAAR, Schweiz, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat Anteile der KSM Kunden Service Management GmbH mit Hauptsitz in Mont-Vully erfolgreich erworben. KSM ist ein Spezialist für medizinische Einwegprodukte, insbesondere Kleidung für medizinisches Personal und Patienten, Abdeckungen, Bezüge, Auflagen sowie Punktionssets und sterile Sets für die Radiologie, Homecare (Spitex), Urologie und Gastroenterologie. Mit ihren umfassenden und individuell gestalteten Produkten deckt KSM hierbei den gesamten Bedarf an Einwegprodukten spezieller Diagnose- und Behandlungsprozesse ab und unterstützt damit schnellere, effizientere und für Patienten angenehmere Behandlungen, die zudem im ambulanten Bereich abgerechnet werden können. Die gesamte Geschäftsleitung und das gesamte Team werden das Unternehmen wie bisher weiterführen, darüber hinaus bleibt die Geschäftsleitung an KSM beteiligt und wird eine Beteiligung an der Healthcare Holding Schweiz erwerben. Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu: "Mit KSM erweitern wir unser Angebot um ein stark kuratiertes Sortiment an medizinischen Einwegprodukten entlang kompletter Behandlungspfade. Wir werden das Wachstum von KSM konsequent fortsetzen und die Produkte sowie Fähigkeiten systematisch in unseren anderen Plattformen einsetzen. Der Ansatz von KSM, bestimmte medizinische Behandlungen als Spezialist von A bis Z zu versorgen und weiterzuentwickeln, passt perfekt zu unserer Ausrichtung als Anbieter innovationstarker Produkte, die das Wohlergehen der Patienten entscheidend verbessern." Ursula von Andrian, Gründerin und weiter Geschäftsführerin der KSM Kunden Service Management GmbH, fügt hinzu: "KSM hat sich seit ihrer Gründung vor 16 Jahren, als wir mit Einweg-Kopfhörerüberzügen gestartet sind, wirklich erstaunlich gut entwickelt. Jedes Jahr konnten wir neue Produkte anbieten und produzieren lassen und somit neue zufriedene Kunden in der gesamten Schweiz hinzugewinnen. Diesen Weg werden wir mit unserem Team als Teil der Healthcare Holding Schweiz konsequent weitergehen. Darüber hinaus freuen wir uns neue Produkte in den anderen medizinischen Disziplinen der Holding mit unseren Zulieferern zu entwickeln und diese erfolgreich zu vermarkten." Über KSM Kunden Service Management GmbH Die KSM Kunden Service Management GmbH mit Hauptsitz in Mont-Vully ist ein Spezialist für medizinische Einwegprodukte, insbesondere Kleidung für medizinisches Personal und Patienten, Abdeckungen, Bezüge, Auflagen sowie Punktionssets und sterile Sets für die Radiologie, Homecare (Spitex), Urologie und Gastroenterologie. Über Healthcare Holding Schweiz AG Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt. Über KKA Partners KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen. Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen. Weitere Informationen über die KSM Kunden Service Management GmbH finden Sie unter www.kundenservicemanagement.ch Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch Weitere Informationen über die anderen Portfoliofirmen der Healthcare Holding finden Sie unter www.senectovia.ch , www.winthermedical.ch , www.mikrona.com , www.orthowalker.ch , www.mcm-schaublin.ch , www.mvb-med.ch , www.dentalaxess.ch , www.effectum-chrep.com , www.cdpswiss.com , www.aestheticbedarf.ch , www.ftcdental.ch , www.inomedicalsolutions.ch , www.quniquegroup.com Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com und über Winterberg Advisory GmbH unter www.winterberg.group . Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849657/Healthcare_Holding.jpg

