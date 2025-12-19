NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten weiter günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal auch für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005552004