Summary: Hornbach legt Zahlen für neun Monate vor Umsatz wächst über Marktniveau Ergebnis im dritten Quartal rückläufig Jahresprognose bestätigt Hornbach hat für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 ein Umsatzwachstum gemeldet und sich damit erneut besser entwickelt als der Gesamtmarkt für Bau- und Heimwerkerbedarf. Gleichzeitig zeigt das Zahlenwerk, dass das herausfordernde Konsumumfeld und steigende Kosten die Profitabilität weiterhin belasten. Insbesondere im dritten Quartal blieb das Ergebnis hinter dem Vorjahr zurück, obwohl der Umsatz zulegen konnte. Baumarktgeschäft trägt ...

