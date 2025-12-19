Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 19
[19.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000LZC9NM0
7,300,494.00
USD
0
58,336,783.75
7.9908
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000DOZYQJ7
3,183,004.00
EUR
0
17,832,919.60
5.6025
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000GETKIK8
34,336.00
GBP
0
366,760.71
10.6815
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000XIITCN5
421,779.00
GBP
0
3,394,065.62
8.047