DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Dezember (52. KW)

=== M O N T A G, 22. Dezember 2025 *** 08:00 GB/BIP, (2. Veröffentlichung) 3Q *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 14:30 US/US Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + MDAX AUFNAHME - Aumovio - TKMS + MDAX HERAUSNAHME - Gerresheimer - Hellofresh + SDAX AUFNAHME - Gerresheimer - Hellofresh - Ottobock - PSI Software - Tonies - Verbio + SDAX HERAUSNAHME - Amadeus Fire - Formycon - LPKF - Procredit - Stratec - Thyssenkrupp Nucera + TECDAX AUFNAHME - Ottobock + TECDAX HERAUSNAHME - PNE D I E N S T A G, 23. Dezember 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 CA/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember *** 16:00 US/Neubauverkäufe November M I T T W O C H, 24. Dezember 2025 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland - verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, USA D O N N E R S T A G, 25. Dezember 2025 *** - JP/BoJ Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des Japan Business Federation Council - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea, Singapur, USA F R E I T A G, 26. Dezember 2025 - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

