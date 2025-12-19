Anzeige
Dow Jones News
19.12.2025 16:39 Uhr
WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Dezember (52. KW)

=== 
M O N T A G, 22. Dezember 2025 
*** 08:00 GB/BIP, (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 14:30 US/US Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des 
     Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 
    - DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: 
    + MDAX AUFNAHME 
     - Aumovio 
     - TKMS 
    + MDAX HERAUSNAHME 
     - Gerresheimer 
     - Hellofresh 
    + SDAX AUFNAHME 
     - Gerresheimer 
     - Hellofresh 
     - Ottobock 
     - PSI Software 
     - Tonies 
     - Verbio 
    + SDAX HERAUSNAHME 
     - Amadeus Fire 
     - Formycon 
     - LPKF 
     - Procredit 
     - Stratec 
     - Thyssenkrupp Nucera 
    + TECDAX AUFNAHME 
     - Ottobock 
    + TECDAX HERAUSNAHME 
     - PNE 
 
D I E N S T A G, 23. Dezember 2025 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober 
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 CA/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November 
 
M I T T W O C H, 24. Dezember 2025 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche 
 
    - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, 
     Schweden, Finnland - verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, 
     Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, USA 
 
D O N N E R S T A G, 25. Dezember 2025 
***   - JP/BoJ Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des Japan Business Federation Council 
    - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, 
     Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, 
     Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea, Singapur, USA 
 
F R E I T A G, 26. Dezember 2025 
    - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, 
     Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, 
     Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 10:03 ET (15:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.