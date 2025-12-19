Anzeige
Mehr »
Freitag, 19.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
+15% an einem Tag - und dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.12.2025 16:39 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW) 

=== 
D I E N S T A G, 30. Dezember 2025 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
 
M I T T W O C H, 31. Dezember 2025 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche 
 
D O N N E R S T A G, 1. Januar 2025 
    - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, 
     Japan, Südkorea, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, USA 
     Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, 
     Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, 
     US-Anleihemarkt 
 
F R E I T A G, 2. Januar 2026 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 10:03 ET (15:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.