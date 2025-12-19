Laut einer neuen Studie der Analysten von J.P. Morgan sollten Anleger unbedingt einen Blick auf diese Tech-Aktien werfen, denn sie sind ideal positioniert, um im Jahr 2026 im Kurs zu steigen. Wer werden die großen Gewinner des Jahres 2026? Das fragen sich aktuell viele Anleger. Klar ist: Wenn der KI-Boom an den Märkten weitergeht, werden vor allem Tech-Aktien profitieren. Doch die größten Gewinner könnten womöglich nicht die üblichen Verdächtigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.