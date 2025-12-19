Laut einer neuen Studie der Analysten von J.P. Morgan sollten Anleger unbedingt einen Blick auf diese Tech-Aktien werfen, denn sie sind ideal positioniert, um im Jahr 2026 im Kurs zu steigen. Wer werden die großen Gewinner des Jahres 2026? Das fragen sich aktuell viele Anleger. Klar ist: Wenn der KI-Boom an den Märkten weitergeht, werden vor allem Tech-Aktien profitieren. Doch die größten Gewinner könnten womöglich nicht die üblichen Verdächtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE