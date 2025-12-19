Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,7% gestiegen und damit niedriger als erwartet. Gerechnet wurde mit einem Anstieg um 3,1%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflation - ohne schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel - habe bei 2,6% gelegen. Die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten und die aktuellen Inflationszahlen würden der amerikanischen Notenbank mehr Spielraum für weitere mögliche Zinssenkungen geben. Der EUR/USD-Kurs habe kurzzeitig mit einem Anstieg auf bis zu 1,1762 reagiert. Aktuell notiere EUR/USD bei 1,1713. (19.12.2025/alc/a/a) ...

