Hannover (www.anleihencheck.de) - Zum Abschluss eines in Japan auch politisch recht turbulenten Jahres haben die Notenbanker in Tokio erwartungsgemäß das Leitzinsniveau doch noch erhöht, so die Analysten der NORD LB. Diese Nachricht stelle nach den zuletzt ziemlich klaren Signalen aus der Zentralbank keine größere Überraschung dar. Notenbankchef Kazuo Ueda habe bei einer Präsentation vor hochrangigen Wirtschaftsvertretern in Nagoya beispielsweise sehr klare Hinweise auf einen Handlungsbedarf bei der Bank of Japan in dieser Richtung gegeben und in diesem Kontext vor allem den Realzins in den Fokus gerückt. Die Geldpolitiker in Tokio hätten nun auch geliefert; der maßgebliche Leitzins im Land der aufgehenden Sonne sei auf 0,75% erhöht worden. Diese Entscheidung habe einstimmig getroffen werden können. ...

