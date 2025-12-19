Hamburg (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung am 18. Dezember hat die EZB beschlossen, die Leitzinsen wie erwartet unverändert bei 2% (Einlagezinssatz) und 2,15% (Hauptrefinanzierungssatz) zu belassen, so die Hamburg Commercial Bank.Die Inflationsprognosen für 2026 seien aufgrund der höher als erwarteten Dienstleistungsinflation von 1,7% auf 1,9% nach oben korrigiert worden. Die Dienstleistungsinflation bleibe für die EZB ein Grund zur Sorge, wie Lagarde auf der Pressekonferenz betont habe. Insbesondere habe Lagarde gesagt, dass die EZB von dem durchschnittlichen Lohnanstieg von rund 4% überrascht sei, der als Haupttreiber der Dienstleistungsinflation angesehen werde. Die niedrigere Inflation bei Waren dürfte jedoch die höhere Inflation bei Dienstleistungen ausgleichen. ...

