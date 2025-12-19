Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert den Produktionshochlauf von Batteriezellen und anderen Transformationstechnologien in den Kohleregionen. Es unterstützt sieben Transformationsprojekte mit rund 170 Millionen Euro. Mit dieser Förderung will das Wirtschaftsministerium nach eigenen Angaben Gesamtinvestitionen von rund 600 Millionen Euro anreizen, wie es in der Mitteilung heißt. "Mit ihnen entstehen rund 600 neue und nachhaltige ...

