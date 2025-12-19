DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,4 auf minus 14,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,1 Punkte zurück auf minus 13,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Dezember wird im Januar veröffentlicht.

