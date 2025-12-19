Frankfurter Rundschau (ots) -Futtersoja, Fleisch und Verbrennerautos über den Atlantik verschiffen: Wenn EU und die lateinamerikanischen Mercosur-Staaten ihr Freihandelsabkommen abschließen, geht das auch zollfrei. Keine gute Idee finden Umweltschutz- und Bauernverbände - zurecht.Das würde globale Ungleichheit verfestigen. Als ewige Rohstoffexporteure blieben die Mercosur-Staaten in der Rolle, die ihnen schon der Kolonialismus aufgezwungen hat. (...) Zusätzlich erwirtschaften die Mercosur-Staaten Rohstoffe unter deutlich niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards, als es in der EU der Fall wäre. Pestizide, Antibiotika im Fleisch, die Verdrängung der lokalen Bevölkerung für den Bergbau: All das handeln wir zollfrei mit. (...)Dieses tattrige "Weiter so!" des Freihandels können wir uns angesichts der Klimakrise nicht leisten. Kooperation zwischen der EU und den Mercosur-Staaten müsste eine sozial-ökologische Produktions- und Lebensweise forcieren. Dann hätte sie Unterstützung verdient.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6183404