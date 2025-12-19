Der Bitcoin steht aktuell heftig unter Druck. Ein Ökonom sieht die Kryptowährung deswegen als gescheitert an. Das steckt dahinter und so geht es mit dem Kurs weiter. Ökonom pessimistisch Peter Schiff, US-Ökonom, gilt bereits seit Längerem als Bitcoin-Bär. Kürzlich äußerte er sich dabei auf X erneut negativ über die Mutter aller Kryptowährungen und sieht diese als endgültig gescheitert an. Die Rückkehr der Fed zur quantitativen Lockerung löste einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de