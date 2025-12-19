GESAMT-ROUNDUP: EU hilft der Ukraine mit Milliarden - Putin bleibt eisern

BRÜSSEL/MOSKAU/WARSCHAU - Der Ukraine-Krieg bestimmt weiter die europäische Politik. In einem nächtlichen Kompromiss einigte sich die EU bei einem Gipfeltreffen in Brüssel darauf, dem angegriffenen Land 90 Milliarden Euro Kredit zu geben. Der Plan, eingefrorenes russisches Staatsvermögen für die Ukraine zu verwenden, fiel dagegen vorerst durch. In Moskau gab sich Kremlchef Wladimir Putin bei seiner Jahrespressekonferenz hart und schob die Schuld am Fortdauern des Krieges allein Kiew zu.

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich weniger als erwartet auf

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember weniger aufgehellt als erwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 1,9 Punkte auf 52,9 Punkte, wie die Universität am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 53,5 Punkte gerechnet. In einer ersten Schätzung waren 53,3 Punkte ermittelt worden.

ROUNDUP/ Bundesbank: Deutsche Wirtschaft müht sich aus der Flaute

FRANKFURT - Kauflaune im Keller, trübe Arbeitsmarktaussichten und dennoch Hoffnung für die deutsche Wirtschaft: Die Bundesbank erwartet, dass es nach drei mageren Jahren 2026 allmählich aufwärtsgehen wird. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) prognostiziert: Europas größte Volkswirtschaft steht in den Startlöchern. Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen allerdings erst ab 2027, wenn die staatlichen Milliarden für Straßen, Schienen und Verteidigung volle Wirkung entfalten.

Japanische Notenbank hebt Leitzins auf den höchsten Stand seit dreißig Jahren

TOKIO - Die japanische Zentralbank hat den Leitzins auf den höchsten Stand seit 1995 angehoben. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Freitag in Tokio mit. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Russlands Notenbank senkt Leitzins auf 16 Prozent



MOSKAU - Angesichts einer Konjunkturabschwächung hat die russische Notenbank ihren Leitzins zum fünften Mal in Folge reduziert. Er sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 16,0 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im April hatte der Leitzins noch bei 21 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge kommt - reicht das?

BERLIN - Ein Sparpaket mit einer Kostenbremse bei den Kliniken kann in letzter Minute kommen und soll die Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr noch stabilisieren. Bundestag und Bundesrat billigten einen Kompromiss, der Ausgaben von bis zu 1,8 Milliarden Euro vermeiden soll. Dafür wird der Anstieg der Klinik-Vergütungen 2026 einmalig gekappt - aber ohne, dass es zu einer niedrigeren Ausgangsbasis für Folgejahre führen soll. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will damit den Druck für Beitragsanhebungen zum 1. Januar 2026 vermindern. Mehrere Kassen planen jedoch schon höhere Zusatzbeiträge.

ROUNDUP/Mercosur: Merz rechnet trotz Verschiebung mit Einigung

BRÜSSEL - Die Unterzeichnung des für die deutsche Wirtschaft wichtigen EU-Freihandelsabkommens mit südamerikanischen Staaten wie Brasilien und Argentinien kann wegen einer von Italien gewünschten Verschiebung frühestens im nächsten Jahr erfolgen. Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich nach dem EU-Gipfel in Brüssel dennoch zufrieden. Die italienische Regierung habe zugesagt, dass der eigentlich für diesen Samstag geplante Termin in Brasilia spätestens Mitte Januar nachgeholt werden könne, sagte er. Es sei jetzt sicher, dass das Mercosur-Abkommen in Kraft treten könne.

