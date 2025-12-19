In der hybriden Kriegsführung rückt kritische Infrastruktur zunehmend ins Ziel von Hackern. Warum diese Strukturen einen neuralgischen Punkt darstellen, erläutert die Journalistin und Expertin Eva Wolfangel im Podcast. Cyberangriffe wie beispielsweise auf die Energieversorgung in der Ukraine im Jahr 2015 zeigen, wie gefährdet kritische Infrastruktur ist. Lange Zeit galten solche Ausfälle eher als Kollateralschäden. Doch inzwischen rücken solche Versorgungsnetze ...

