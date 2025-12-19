Adidas wächst schneller als alle großen Rivalen, die Margen steigen deutlich. Trotzdem reagiert der Markt nervös. Warum Anleger auf 2026 schauen und weshalb Adidas weiter Boden gutmachen könnte.Nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal geriet die Adidas-Aktie zunächst unter Druck. Der Markt reagierte trotz der bereits am 21. Oktober angehobenen Prognose nervös und blickt vor allem mit Sorge auf die Perspektiven für das Jahr 2026, wie Jörg Philipp Frey, Analyst bei Warburg Research, erläutert. Zwar belasten anhaltende Preissteigerungen weiterhin die Konsumenten. Dennoch wächst Adidas deutlich schneller als die Konkurrenz. Im dritten Quartal erzielte der Konzern …

