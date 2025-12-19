Gesundheitsaktien, Asien und Tech: Hedgefonds erzielen 2025 hohe Gewinne. Besonders Healthcare-Fonds stechen heraus, doch Experten warnen vor steigenden Risiken bei Marktverwerfungen.Kurz vor Jahresende zeichnet sich ein klarer Sieger unter den Hedgefonds-Strategien ab. Aktienorientierte Fonds haben im Jahr 2025 die höchsten Gewinne erzielt. Besonders erfolgreich waren Wetten auf Gesundheitswerte, asiatische Aktienmärkte sowie Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen, so CNBC. Laut Daten des Branchenanbieters PivotalPath waren Equity-Fonds, die Aktien je nach Sektor, Region oder Investmentthema long und short handeln, in den ersten elf Monaten des Jahres die erfolgreichste …

