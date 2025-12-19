Die Sutor Bank hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Erlaubnis zur Erbringung der Kryptodienstleistung "Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden" gemäß der europäischen Markets-in-Crypto-Assets-Verordnung (MiCAR) erhalten. Die BaFin hat die entsprechende Notifizierung am 18.12. 2025 bestätigt. Damit zählt die Sutor Bank jetzt zu den wenigen Instituten, die ihre Kryptodienstleistungen EU-weit anbieten dürfen. Als CRR-Kreditinstitut (regulierte und an Eigenkapitalvorschriften gebundene Vollbank) benötigt die Sutor Bank keine eigenständige MiCAR-Lizenz, sondern zeigt die Erbringung von Kryptodienstleistungen gegenüber der Aufsicht an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 finanzmonitor.de