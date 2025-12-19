Dividenden sorgen für laufende Erträge, vermitteln Stabilität und gelten als Ausdruck finanzieller Stärke eines Unternehmens. Aus Sicht der Hamburger Sutor Bank sind Dividenden daher eine wertvolle Unterstützung bei Anlageentscheidungen - jedoch kein allein tragfähiges Kriterium, zumal in den vergangenen Quartalen immer wieder die Diskussion über rückläufige Dividenden aufkam. "Dividenden liefern wichtige Hinweise, ersetzen aber keine ganzheitliche Analyse", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Sutor Bank. "Gerade in einem Umfeld, in dem die Dividendenrenditen vieler Aktien unter den Renditen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
