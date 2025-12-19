Heidelberg (ots) -Der Green Forest Fund e.V. bietet zum Jahresende eine ganz besondere Aktion: In der wohl emotionalsten Zeit des Jahres kann jeder, der einen Baum gegen eine Spende von 30 Euro erwirbt, einen ideellen Wunsch manifestieren. Die persönlichen Wünsche werden mit Pflanzen des Setzlings Teil eines Wunschwaldes. Gleichzeitig übernimmt der Wünschende auch die Patenschaft für seinen Baum.Die Wunschbäume können selbstverständlich auch verschenkt werden: als Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten, zum Jahreswechsel oder einfach nur so. Ob an Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Mitarbeiter oder Geschäftspartner - persönliche Wünsche für sich selbst oder andere, für die Natur und die Welt, hat einfach jeder. Und in dieser Zeit werden Wünsche bekanntlich wesentlich häufiger formuliert als über den Rest des Jahres.Das Beste an der Aktion: Die Spender tun nicht nur sich selbst oder den Beschenkten etwas Gutes, auch die Natur wird für weitere Baumspenden, und damit mehr Urwaldflächen in Deutschland, dankbar sein. Denn Ziel des Green Forest Fund ist es, mehr Wildnis zu schaffen, um so die natürlichen Lebensgrundlagen von uns allen - für Menschen, Tiere und Pflanzen - zu bewahren."Mit Wishes Come Wild möchten wir Menschen wieder emotional mit der Natur verbinden. Ein Baum ist mehr als ein Geschenk - er steht für Hoffnung, Verantwortung und die Entscheidung, unserer Erde langfristig etwas zurückzugeben.", so das Ehepaar Walter, Gründer der NGO Green Forest Fund.Die Wunschbaum-Aktion läuft seit dem 1. Advent bis zum Frühlingsanfang am 1. März 2026. Damit ist der Jahreswechsel als "Wunschhochzeit" und die Zeit des Naturerwachens, der Erneuerung, auch integriert.Die Rauhnächte - zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag - gelten ebenfalls als besonders magisch. Genauso wie der Neumond am 20. Dezember 2025 sowie am 18. Januar und 17. Februar 2026, vor allem dann, wenn es um das Loslassen und den Neuanfang geht.Ein persönlicher Wunsch des Green Forest Fund wurde bereits manifestiert und an einen bereits gepflanzten Baum befestigt: "Wir wünschen uns, dass alle im Einklang mit der Natur leben können - friedlich, respektvoll und dankbar."Prominente wie die Schauspieler:innen Lea van Acken, Lucas Reiber, Timur Bartels und Kai Schumann unterstützen die Wunschbaum-Aktion und lassen ihren Wünschen Wurzeln wachsen.Hier geht's zur Aktionswebsite: www.greenforestfund.de/Wunschbaum (https://www.greenforestfund.de/wunschbaum/)Weitere Informationen über den Green Forest Fund: www.greenforestfund.deÜber GREEN FOREST FUND e.V.:Der GREEN FOREST FUND e.V. ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Heidelberg. Sie wurde 2017 gegründet und setzt sich für den Schutz und die Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen ein. Einzigartig dabei: Durch Spenden werden Flächen in die Gemeinnützigkeit erworben und damit aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen. Neue Wälder werden gepflanzt und bestehende Wälder aufgeforstet, um die Natur, Tierwelt und das Klima zu schützen und die Urwälder von morgen zu schaffen.Pressekontakt:Britta I.L. Mader KommunikationsberatungMail: britta.mader@yahoo.comFon: 0170 5833091Original-Content von: Green Forest Fund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179867/6183431