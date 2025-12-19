NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag belastet durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,15 Prozent auf 112,56Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,14 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen. US-Konjunkturdaten bewegten kaum. Das von der Universität Michigan erhoben Verbrauchervertrauen hat sich im Dezember laut einer zweiten Schätzung zwar aufgehellt. Der Anstieg war jedoch weniger deutlich als zunächst ermittelt.

Die am Donnerstag veröffentlichten und niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen auf den USA hatten die Anleihekurse nicht gestützt. Die November-Zahlen waren schließlich auch durch Sondereffekte beeinflusst./jsl/nas