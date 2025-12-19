Das Jahr 2025 hat Anleger mit stabilen Märkten und Renditen verwöhnt - doch 2026 dürfte herausfordernder werden, glaubt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank.Das Börsenjahr 2025 hat die Anleger verwöhnt, doch für 2026 stehen die Zeichen auf Sturm - oder zumindest auf deutlich mehr Bewegung am Parkett. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, warnt im Interview vor einem Ende der "Kuschelzeit". Mehr Geopolitik, Notenbank-Akrobatik und eine spürbar höhere Volatilität werden das kommende Jahr prägen. Trotz der oft "apokalyptischen" Nachrichtenlage bleibt Halver gelassen. Ein zentraler Grund für den Optimismus: Die großen DAX-Konzerne haben sich …