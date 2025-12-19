© Foto: Unsplash

Mit markigen Worten kritisiert der frühere US-Ökonom der Heritage Foundation, Peter St. Onge, die Geldpolitik der Fed.In einem aktuellen Video-Update auf YouTube erklärt der Ökonom, dass die Entscheidung der US-Notenbank, das Quantitative Tightening (QT) zu beenden und stattdessen wieder kurzlaufende US-Staatsanleihen zu kaufen, sehr wahrscheinlich zu einem erneuten Anstieg der Inflation führen wird. Quantitative Tightening (QT) bezeichnet die Verringerung der Geldmenge durch die Fed. St. Onge nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Die Federal Reserve hat soeben angekündigt, die Geldpressen anzuwerfen, um eine in diesem Jahr fällige Schuldenwand des Bundes in Höhe von 9 Billionen US-Dollar …