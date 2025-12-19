Eine Studie hat angeblich zum ersten Mal berechnet, welchen Anteil am Strombedarf von Rechenzentren KI-Anwendungen ausmachen. Daraus resultieren Co2-Emissionen in der Dimension des Verbrauchs einer Stadt wie New York City. Wer ChatGPT oder einem anderen KI-Bot eine schnelle Frage stellt, blendet gerne aus, was im Hintergrund passiert. Wie viel Strom die Rechenzentren für den Betrieb und das Training Künstlicher Intelligenz verbrauchen. Welcher Co2-Ausstoß ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n