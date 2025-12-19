© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

Krisen, Zölle, KI-Hype - die Verunsicherung wächst. Gold gehört wieder zu den Top-Investments, vor allem bei Jüngeren. Der Trend spiegelt sich auch brutal an den Börsen wider.Globale Krisen, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit verändern das Anlageverhalten in Deutschland spürbar. Das zeigt das aktuelle "Anlage-Barometer 2025" der Deutsche Börse Commodities. Demnach fühlen sich 67 Prozent der Befragten durch Themen wie militärische Konflikte, US-Zollpolitik und den KI-Hype verunsichert. Entsprechend steigt die Nachfrage nach stabilen Anlageformen - allen voran Gold. Besonders auffällig ist der Vertrauensgewinn bei jungen Anlegern. Für die 25- bis 34-Jährigen ist Gold …