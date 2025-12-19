Einheitliche Plattform nutzt KI und Automatisierung, um zeitintensive Arbeitsabläufe zu beschleunigen, Abläufe zu optimieren und die Erkennung von Bedrohungen zu verbessern

Ermöglicht CISOs die Konsolidierung ihrer Cybersicherheits-Infrastruktur und optimiert die Gesamtbetriebskosten

CyberArk (NASDAQ: CYBR), das weltweit führende Unternehmen im Bereich Identitätssicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der IDC MarketScape: Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025 Vendor Assessment als Leader ausgezeichnet wurde. CyberArk erweitert mit seiner einheitlichen Plattform die dynamische Berechtigungskontrolle auf alle Identitätstypen und ermöglicht es Unternehmen so, ihre Effizienz zu steigern und ihre Sicherheitsabläufe zu optimieren.

In diesem IDC MarketScape-Bericht heißt es: "In den letzten zwei Jahren hat sich auf dem Markt für Identitätssicherheit mehr verändert als in fast einem Jahrzehnt. Anbieter treten in eine neue Phase ein, die durch das Aufkommen intelligenter Technologien geprägt ist, von denen keine durch bestimmte Branchenstandards definiert ist. Obwohl sie sich im Design unterscheiden, konzentrieren sich die neuen benachbarten IAM-Angebote weitgehend auf eine verbesserte Transparenz beim Schwachstellen- und Bedrohungsmanagement sowie auf automatisierte und vorausschauende Funktionen zur Erkennung von Angriffen." Es wird außerdem angemerkt: "Durch die Behandlung dieser sich weiterentwickelnden Identitätstypen innerhalb eines einheitlichen Rahmens verbessert CyberArk seine Fähigkeit, Berechtigungen in großem Umfang zu verwalten, die Komplexität des Betriebs zu reduzieren und die Sicherheitskontinuität aufrechtzuerhalten, wenn Unternehmen fortschrittliche Technologien einführen."

"Angesichts der Tatsache, dass 93 der Unternehmen im letzten Jahr mehrere identitätsbezogene Sicherheitsverletzungen gemeldet haben, ist es offensichtlich, dass Unternehmen Sicherheitsmaßnahmen benötigen, die alle Identitäten abdecken: Menschen, Maschinen und KI", erklärte Matt Cohen, CEO von CyberArk. "Wir glauben, dass diese Anerkennung durch IDC MarketScape unseren einheitlichen Ansatz bestätigt, der zum Schutz vor identitätsbezogenen Angriffen beiträgt, die Sicherheit stärkt und die betriebliche Effizienz unserer Kunden fördert. Die CyberArk Identity Security Platform nutzt fortschrittliche KI und Automatisierung, um Sicherheitsteams dabei zu unterstützen, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu konsolidieren und die Widerstandsfähigkeit ihrer gesamten hybriden Umgebung zu stärken.

Vorteile der CyberArk Identity Security Platform:

Einheitliche Plattform: Senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) durch Verbesserung der betrieblichen Effizienz, Reduzierung des Platzbedarfs für die Infrastruktur und Optimierung der Verwaltung. Die Plattform von CyberArk korreliert Bedrohungsdaten über alle Identitätstypen hinweg und ermöglicht eine schnelle Anpassung an neu auftretende Risiken.

CORA AI: Liefert umsetzbare Erkenntnisse, automatisiert Routineaufgaben und unterstützt die Interaktion in natürlicher Sprache, um die Produktivität zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen.

Intelligente Zugriffssteuerung: Ermöglicht Sicherheitsteams die Implementierung von Maßnahmen, die den Zugriff auf Unternehmensressourcen auf der Grundlage von Echtzeit-Risikobewertungen dynamisch verwalten, um sicherzustellen, dass nur die richtigen Benutzer zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Informationen zugreifen.

Sichere KI-Agenten-Lösung: Bietet umfassende Sicherheit und Governance für KI-gesteuerte autonome Agenten, einschließlich Transparenz, Zugriffskontrolle, Bedrohungserkennung und Lebenszyklusmanagement.

Um einen kostenlosen Auszug aus dem IDC MarketScape for Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025 Vendor Assessment (Dokument-Nr. US52037224, September 2025) herunterzuladen, klicken Sie bitte hier.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Untersuchung nutzt eine strenge Bewertungsmethodik, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Lieferanten innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von Technologieanbietern sinnvoll verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet Technologiekäufern außerdem eine umfassende Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Über CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) ist der weltweit führende Anbieter von Identitätsschutz und genießt das Vertrauen von Organisationen auf der ganzen Welt, wenn es darum geht, menschliche und maschinelle Identitäten in modernen Unternehmen zu schützen. Die KI-gestützte Identity Security Platform von CyberArk wendet intelligente Berechtigungskontrollen auf jede Identität an und bietet kontinuierliche Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion über den gesamten Identitätslebenszyklus hinweg. Mit CyberArk können Organisationen Betriebs- und Sicherheitsrisiken reduzieren, indem sie Zero Trust und Least Privilege mit vollständiger Transparenz ermöglichen und allen Benutzern und Identitäten, einschließlich Mitarbeitern, IT, Entwicklern und Maschinen, den sicheren Zugriff auf alle Ressourcen ermöglichen, unabhängig von deren Standort und Standort. Erfahren Sie mehr unter cyberark.com.

Copyright 2025 CyberArk Software. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

