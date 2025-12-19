© Foto: DALL-E

Sinkende Zinsen und eine gewaltige Refinanzierungswelle verändern 2026 das Spielfeld. Während Aktien und Langläufer mehr Risiko bergen, rücken kurzlaufende US-Bond-ETFs als robuste Alternative in den Fokus.Am US-Anleihemarkt könnte 2026 ein Wendepunkt bevorstehen - und zwar gleich aus zwei Gründen: Zum einen wächst der politische und fiskalische Druck, die Zinsen weiter zu senken. In den kommenden zwölf Monaten laufen enorme Volumina an US-T-Bills aus, die refinanziert werden müssen. Niedrigere Zinsen würden dem Staat diese Aufgabe erheblich erleichtern. Gleichzeitig gibt es in Teilen der Politik und an den Finanzmärkten ein klares Interesse an dauerhaft günstigen Finanzierungskonditionen. …