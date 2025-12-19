EIG hat heute über seine verwalteten Investmentvehikel einen Anteil von 49,87 an Transportadora de Gas del Perú S.A. ("TgP") vom Canada Pension Plan Investment Board erworben.

TgP betreibt im Rahmen einer langfristigen Konzession die wichtigsten Erdgas- und Erdgasflüssigkeitspipelines Perus und deckt damit etwa 40 des Strombedarfs des Landes.

"Wir freuen uns sehr, diese Transaktion abzuschließen und das nächste Kapitel unserer Partnerschaft mit TgP aufzuschlagen", erklärte Matt Hartman, Global Head of Infrastructure bei EIG. "Unsere Priorität ist es, die operative Exzellenz und langfristige Stabilität von TgP zu unterstützen und damit einen Mehrwert für Kunden und Stakeholder in ganz Peru zu schaffen."

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 24,3 Mrd. USD (Stand: 30. September 2025). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In ihrer 43-jährigen Geschichte hat EIG über 51,7 Mrd. USD in den Energiesektor investiert, und zwar in 421 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

