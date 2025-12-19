DJ Neun weitere Pharma-Unternehmen senken Preise in den USA

DOW JONES--Neun Pharmaunternehmen wollen in den USA die Preise senken. Die Gesellschaften haben sich gegenüber der US-Regierung bereit erklärt, bestimmte US-Preise für ihre Medikamente zu senken. Die Unternehmen stimmten zu, die US-Preise für Medikamente auf ein Niveau zu senken, das mit den Preisen in anderen wohlhabenden Ländern vergleichbar ist, die im Allgemeinen viel niedriger sind. Diese "Meistbegünstigten"-Preise gelten für das US-Medicaid-Programm für Patienten mit geringerem Einkommen, für Direkt-an-Patienten-Dienste einschließlich des geplanten TrumpRx und für neu eingeführte Medikamente in der Zukunft. Merck beispielsweise erklärte, man werde die Diabetes-Medikamente Januvia und Janumet berechtigten Patienten über ein Direkt-an-Patienten-Programm zu einem Preis anbieten, der 70 Prozent unter dem aktuellen Listenpreis liege. Amgen erklärte, man werde das Migränemedikament Aimovig für 299 Dollar pro Monat verkaufen - fast 60 Prozent unter Listenpreis.

Im Gegenzug erhalten die Unternehmen für drei Jahre Aufschub vor potenziellen neuen Zöllen. US-Präsident Donald Trump kündigte die Vereinbarungen am Freitag im Weißen Haus an - zusammen mit Führungspersonal der neun Unternehmen. Die US-Regierung hatte zuvor ähnliche Vereinbarungen zur Arzneimittelpreisgestaltung mit fünf Arzneimittelherstellern, darunter Pfizer und Astrazeneca, getroffen. Die Unternehmen, die die am Freitag vorgestellten neuen Vereinbarungen akzeptierten, sind: Amgen, Böhringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Roches Genentech-Einheit, Gilead, GSK, Merck, Novartis und Sanofi.

